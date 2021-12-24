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пятница, 24 декабря 2021 07:10

Загорелся паром с 500 пассажирами: десятки погибших и пострадавших

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Загорелся паром с 500 пассажирами: десятки погибших и пострадавших
В Бангладеш в результате пожара на пароме погибли, по меньшей мере, 16 человек, а еще 60 пострадали. Фото: Kaler Kantho

В Бангладеш загорелся паром с 500 пассажирами. Погибли, по меньшей мере, 16 человек. Еще 60 человек пострадали.

Трагедия произошла вблизи города Джалокати на реке Суганда в ночь на пятницу, 24 декабря, сообщает Kaler Kantho.

Пассажирское судно возвращалось в Баргуну из Даки. Огонь вспыхнул в машинном отделении, а затем распространился по всему плавсредству. На борту было много детей, женщин и пожилых людей.

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По словам уцелевших пассажиров, судно загорелось около трех часов ночи по местному времени. Некоторым из пассажиров удалось спастись, выпрыгнув из парома в воду. Несмотря на это, многие погибли. Точное количество жертв пока неизвестно.

Отмечается, что на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, работу чрезвычайников затрудняет сильный туман.

Крупнейший корабль ВМС Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе.

Вся команда смогла благополучно эвакуироваться с корабля "Харг", но попытки спасти судно не увенчались успехом. Оно затонуло.

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Дата
24
декабря

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