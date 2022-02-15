Зафиксировали волну-убийцу, появляющуюся раз в 1300 лет

Волну называют самой экстремальной из когда-либо зарегистрированных. Фото: pixabay.com

В Канаде вблизи побережья острова Ванкувер зафиксировали волну-убийцу, высота которой достигла 17,6 м.

Это равно высоте четырехэтажного дома, пишет CNN. Подобное событие случается раз в 1300 лет.

"Документировали лишь несколько волн-убийц в открытом море и ни одной такого масштаба", - заявил ведущий исследователь волн в университете Виктории Йоханнес Хеммрих.

Волну называют самой экстремальной из когда-либо зарегистрированных. Ее зафиксировали еще в ноябре 2020-го, но исследование опубликовали лишь 2 февраля 2022 года.

"Волна-убийца похожа на большой четырехэтажный ком, который торчит из воды, с вершиной и большими желобами", - сказал генеральный директор компании MarineLabs Скотт Битти, который руководил буем для измерения волны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работал более 1200 лет: старейший паб не пережил пандемию

Сообщений о разрушениях не поступало, поскольку волна поднялась слишком далеко от берега. Такие волны превышают размер остальных волн по меньшей мере вдвое, они являются очень опасными и часто приходят неожиданно. Эти волны могут представлять значительную угрозу для морских операций и общественности из-за мощности и непредсказуемости.

Часто волны-убийцы путают с цунами, однако это не одно и то же. Способы возникновения абсолютно разные. Волны-убийцы порождает ветер, а цунами возникают вследствие подводного землетрясения или извержения вулкана.

Первую волну-убийцу измерили в 1995 году у побережья Норвегии на высоте в 25,6 м.

15 января в Тихом океане началось извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Юг Японии накрыло цунами. Подводное извержение вулкана повлекло за собой волны более метра, которые обрушились на Королевство Тонга. Большинство регионов страны, чья столица находится всего в 65 км (40 милях) к югу от извержения, покрыты пеплом и переживают почти полное отключение электроэнергии, телефонных линий и интернета. Известно по меньшей мере о двух погибших. Также об угрозе цунами предупредили США и Перу. Это извержение стало крупнейшим за десятилетие. Извержение было слышно даже в Новой Зеландии - в 2300 км от Тонги.