Задержали мошенника, который выдавал себя за Джорджа Клуни

В Таиланде мошенники выдавали себя за американского актера Джорджа Клуни. Фото: "МедикФорум"

В Таиланде двое итальянцев пытались выдать себя за американского актера Джорджа Клуни.

Хотели подать собственный модный бизнес в интернете, бизнес артиста. 58-летнего Франческо Галделли и 45-летнюю Ванйу Гоффи арестовали после того, как они несколько лет скрывались, передает ВВС.

Джордж Клуни подал на них в суд. В 2010 году на суде в Италии заявил, что они незаконно использовали его имя. Их также обвиняют в ряде других мошенничеств на территории Италии.

Мужчину и женщину арестовали в городе Паттайя в воскресенье.

"Во время допроса Франческо признался, что выдавал себя за Джорджа Клуни и открыл собственный бизнес по пошиву одежды, чтобы обманом получать от людей деньги", - сообщает тайская полиция.

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Преступники продавали в Таиланде фальшивые часы Rolex онлайн. Иногда вместо поддельных часов они отправляли заказчикам упаковки соли.

Им предъявлены обвинения за превышение срока пребывания в стране, а потом начнут процедуру экстрадиции в Италию.

Мошенники под предлогом продажи автомобилей выманили у людей почти 7 млн ​​грн. Преступники действовали на территории Киева, Запорожской и Николаевской областей. С октября 2017 до апреля 2019 обманули не менее 200 граждан на территории указанных регионов, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.