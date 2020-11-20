За тыкву весом более тонны получил $16 тысяч

Трэвис Гингер со своей тыквой / Facebook

Учитель садоводства в США вырастил тыкву весом 1066 кг и победил в ежегодном конкурсе Half Moon Bay. Выращивал ее специально для соревнования.

Трэвис Гингер, 40 лет, из города Анока вырастил гиганта во своем дворе, поливая растение до 10 раз на день и удобряя минимум 2 раза в день. Об этом пишет The Times of India.

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Гингер - преподаватель ландшафта и садоводства Технического колледжа Анока. Выращивает тыквы с подросткового возраста, как и его отец. Впервые принял участие в конкурсе Half Moon Bay.

В награду за первое место получил приз $16450. Тыква Гингреа стала второю самою тяжелой из всех, что когда-нибудь были на этом конкурсе, который проводится последние 40 лет в Калифорнии.

Но это не рекорд в США. Самую тяжелую тыкву в Америке вырастили 2018-м - 1134 кг. Рекорд самой тяжелой тыквы в мире установили в 2016-м на чемпионате Европы из гигантских тыкв в немецком Людвигсбурге - бельгийский фермер вырастил растение весом 1179 кг.