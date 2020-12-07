За развращение несовершеннолетнего учительницу приговорили условно

Осужденная учительница Челси Робинсон / wandtv.com

В США суд признал виновной учительницу за секс с несовершеннолетним, но вместо заключения дал ей условный срок.

Учительница Челси Робинсон, 30 лет, из города Дэнвилль имела по крайней мере 3 раза секс с 17-летним учеником. Об этом пишет польское издание Wprost.

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Челси был роман с учеником с июня по август 2018-го. Во время допроса учительница заявила, что ученик на нее напал и принудил к сексу. Однако судья ей не поверил.

В то же время она признала себя виновной в отношениях и заявила, что готова понести ответственность за свои действия, так как, будучи взрослой, не должна была поддерживать такие контакты с несовершеннолетним. Следствие установило, что Робинсон не менее 3 раз приглашала студента к себе домой, чтобы заняться с ним сексом.

Прокурор требовал дать ей 5 лет тюрьмы за развращение несовершеннолетнего. Однако суд решил, что учительница не окажется за решеткой. Ее имя будет в реестре сексуальных преступников до конца жизни, и в течение следующих 4-х лет у нее будет условный испытательный срок. За любое подобное сексуальное преступление она сядет в тюрьму.