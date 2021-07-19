За прослушивание k-pop грозит смертная казнь

В Северной Корее молодежи категорически запретили перенимать сленг, моду, прически и музыку Южной Кореи. В частности запрет касается песен в стиле k-pop.
Об этом сообщил BBC.
Таким образом КНДР хочет ликвидировать любое внешнее воздействие. За нарушение нового закона предусматриваются суровые санкции, тюрьма или даже смертная казнь.
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"Идеологическое и культурное проникновения под красочную вывеску буржуазии даже опаснее, чем враги, которые берут оружие", - говорится в статье газеты "Радонг Синмун".
Северокорейские журналисты подчеркнули, что корейский язык, основанный на пхеньянском диалекте, лучше. Власти призвали молодежь использовать именно ее.
"K-pop - это злокачественная опухоль, которая развращает молодежь", - прокомментировал лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын резко потерял вес. Поэтому миром распространяются слухи о его проблемах со здоровьем. Ким похудел на 10-20 кг.
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