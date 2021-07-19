За прослушивание k-pop грозит смертная казнь

K-pop - музыкальный жанр, который охватывает множество стилей поп-музыки Южной Кореи, включая различные направления танцевальной музыки, электропоп, хип-хоп и современный ритм-энд-блюз. K-pop превратился в субкультуру, которая пользуется популярностью среди молодых людей во всем мире. Благодаря Интернету и доступности цифрового контента, K-pop достигает невероятно широкой аудитории. Фото: ivisitkorea.com

В Северной Корее молодежи категорически запретили перенимать сленг, моду, прически и музыку Южной Кореи. В частности запрет касается песен в стиле k-pop.

Об этом сообщил BBC.

Таким образом КНДР хочет ликвидировать любое внешнее воздействие. За нарушение нового закона предусматриваются суровые санкции, тюрьма или даже смертная казнь.

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"Идеологическое и культурное проникновения под красочную вывеску буржуазии даже опаснее, чем враги, которые берут оружие", - говорится в статье газеты "Радонг Синмун".

Северокорейские журналисты подчеркнули, что корейский язык, основанный на пхеньянском диалекте, лучше. Власти призвали молодежь использовать именно ее.

"K-pop - это злокачественная опухоль, которая развращает молодежь", - прокомментировал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Лидер КНДР Ким Чен Ын резко потерял вес. Поэтому миром распространяются слухи о его проблемах со здоровьем. Ким похудел на 10-20 кг.