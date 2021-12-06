За отказ от Covid-вакцинации будут штрафовать

В Австрии будут наказывать за отказ от прививок. Фото: Reuters

В Австрии планируют ввести штрафы за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса. Обязательная вакцинация вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает австрийское издание PULS 24.

Сейчас законодатели работают над законопроектом о наказании за отказ от прививки.

Согласно планам австрийских властей, с 15 марта гражданам в возрасте от 14 лет придется каждые три месяца платить штраф в размере 600 евро за отказ вакцинироваться. Максимальный размер штрафа будет достигать 3600 евро, но при его расчете будут учитываться доход и финансовое состояние гражданина.

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Средства, вырученные из штрафов, планируют отправить в поддержку австрийских больниц.

Штрафы не будут взиматься с детей до 14 лет, беременных, с противопоказаниями к вакцинации и с тех, кто выздоровел от Covid-19.

Австрия первой в ЕС сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. С 21 ноября страна ввела полный национальный локдаун. За день до начала карантина в Австрии, в субботу, 20 ноября, тысячи человек вышли на улицы Вены, чтобы протестовать против новых ограничений. Канцлер страны Александр Шалленберг заявил, что с февраля вакцинация от коронавируса станет обязательной для всех в стране.