За отказ от Covid-вакцинации будут штрафовать

 
Ексклюзивы
1/5
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 4599
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1305
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1143
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 3771
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1080
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1440
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1341
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 963
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1440
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2169
Фото
Все фото
5
4
3
10
5
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
Видео
Все видео
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Женщина научилась читать и писать в 104 года
Женщина научилась читать и писать в 104 года
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5355
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1071
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2520
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3681
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 774
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
понедельник, 06 декабря 2021 05:25

За отказ от Covid-вакцинации будут штрафовать

  Комментировать
За отказ от Covid-вакцинации будут штрафовать
В Австрии будут наказывать за отказ от прививок. Фото: Reuters

В Австрии планируют ввести штрафы за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса. Обязательная вакцинация вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает австрийское издание PULS 24.

Сейчас законодатели работают над законопроектом о наказании за отказ от прививки.

Согласно планам австрийских властей, с 15 марта гражданам в возрасте от 14 лет придется каждые три месяца платить штраф в размере 600 евро за отказ вакцинироваться. Максимальный размер штрафа будет достигать 3600 евро, но при его расчете будут учитываться доход и финансовое состояние гражданина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Вене прошла массовая акция против карантина

Средства, вырученные из штрафов, планируют отправить в поддержку австрийских больниц.

Штрафы не будут взиматься с детей до 14 лет, беременных, с противопоказаниями к вакцинации и с тех, кто выздоровел от Covid-19.

Австрия первой в ЕС сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех.

С 21 ноября страна ввела полный национальный локдаун. За день до начала карантина в Австрии, в субботу, 20 ноября, тысячи человек вышли на улицы Вены, чтобы протестовать против новых ограничений.

Канцлер страны Александр Шалленберг заявил, что с февраля вакцинация от коронавируса станет обязательной для всех в стране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За отказ от Covid-вакцинации будут штрафовать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 34020
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 10665
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 8388
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину 2 Просмотров: 7011
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 6624
Мир
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
5
 Просмотров: 252
Украина может стать новым Афганистаном для России – американский сенатор
Украина может стать новым Афганистаном для России – американский сенатор Просмотров: 342
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
 Просмотров: 45
На круизном лайнере произошла вспышка коронавируса
На круизном лайнере произошла вспышка коронавируса Просмотров: 360
"Безразличные негодяи". Семью американского конгрессмена осудили за фото с пулеметами
"Безразличные негодяи". Семью американского конгрессмена осудили за фото с пулеметами Просмотров: 486
Больше всего комментируют
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
2
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Голосов: 3018
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть