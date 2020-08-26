За мной пришли: член Координационного совета покинул Беларусь

Белорусский бизнесмен Андрей Воронин покинул страну. Фото: Facebook

Из Беларуси выехал бизнесмен Андрей Воронин, который вошел в состав Координационного совета по Брестской области.

Об этом Воронин сообщил на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, мы с Ксенией уже не в Беларуси, сейчас мы на распутье. Ибо сидеть, как Виктор Бабарыка и Сергей Тихановский по политически сфабрикованному делу не хочется. А такая вероятность достигала 100 процентов", - написал Воронин.

По его словам, к родителям приходили следователи, при обыске "перевернули дом вверх дном", пытаясь найти там какие-то доказательства. Кроме того, мастерскую Воронина опечатали со всеми станками, материалом и изделиями.

"Меня обвиняют в неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере. Это уголовное дело, срок до 5 лет", - заявил Воронин.

Также силовики около 5 часов опрашивали мужчин из команды Воронина, приехав к ним домой и забрав телефоны.

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Воронин, занимающийся изготовлением мебели, связывает это событие с тем, что он вошел в состав Координационного совета в Брестской области. В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.