В НАТО указали на ложь Лукашенко

Лукашенко соврал о войсках НАТО. Фото: Reuters

НАТО не концентрирует свои силы на границе с Беларусью.

Официальный представитель Оана Лунгеску опровергла утверждение исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко, передает "Анадолу".

Сказала, что Альянс не представляет угрозы ни для одной страны.

"В этом регионе не фиксируется наращивание сил Альянса. Наша позиция вполне оборонная. Мы стремимся только предупреждать возможные вызовы по национальной безопасности союзников", - сказала Лунгенску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко пугает Беларусь тем, что новый президент введет войска НАТО

Она призвала руководство Беларуси уважать основополагающие права человека.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.