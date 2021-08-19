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четверг, 19 августа 2021 13:17

"За что 20 лет воевали?". В мире протестуют против захвата Афганистана талибами: фото
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Человек держит плакат во время акции против «Талибана» перед Бундестагом в Берлине
Фото: Reuters
Две демонстрантки держатся за руки во время протеста против «Талибана» перед Белым домом в Вашингтоне
Девушка выкрикивает лозунги во время демонстрации афганских мигрантов на грецком острове Лесбос
Мальчик с табличкой «20 лет войны за что? От «Талибана» к «Талибану»?» в Лос-Анджелесе
Демонстранты держат транспаранты, когда принимают участие в акции «Спасем Афганистан» в Лондоне

Люди в мире требуют действий от правительств, чтобы помочь афганцам. И протестуют против захвата талибами Афганистана.

Издание Reuters подготовило фоторепортаж с мировых протестов. Об этом пишет Reuters.

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Акции проходят в США и Великобритании как основных сил, которые 20 лет контролировали страну. Также акции прошли в других странах Европы и Азии.

Быстрые темпы наступления талибов, произошедшие в то время, как войска США и НАТО выводили силы из страны, удивили западные правительства. Они продолжают эвакуировать своих дипломатов, граждан и некоторых местных афганских сотрудников.

Большинство же афганцев оставлены на милость религиозных фанатиков из "Талибана", желающих построить в стране "исламский эмират", и жить по законам шариата. Талибы уверяют, что стали более цивилизованными, чем были в 1996-2001 годах, когда правили Афганистаном. Но их слова расходятся с действиями.

В международном аэропорту афганской столицы Кабула продолжается эвакуация иностранцев и некоторых афганцев. На аэродроме в последние дни погибли 12 человек.

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19
августа

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