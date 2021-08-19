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четверг, 19 августа 2021 12:25

12 человек погибли в аэропорту Кабула
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Официальные лица индийской миссии в Афганистане и эвакуированные гражданские Индии изображены после того, как их рейс приземлился в городе Джамнагар на западе Индии для заправки топливом по пути в Дели, Индия.
Фото: Reuters
Эвакуированные теснятся в салоне транспортного самолета ВВС США C-17 Globemaster III, который перевозит около 640 афганцев в Катар из Кабула, Афганистан.
Афганцы и граждане Испании садятся на военный самолет в рамках эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан, 18 августа.
Эвакуированные из Афганистана прибывают на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС Люфтваффе в Ташкенте, Узбекистан.
Афганский ребенок спит на грузовом полу C-17 Globemaster III ВВС США, которого согревает униформа летчика первого класса Николаса Барона, начальника погрузки C-17, во время эвакуационного полета из Кабула, Афганистан.

В международном аэропорту Кабула, Афганистан, продолжается эвакуация иностранцев и некоторых афганцев из-за захвата власти в стране исламистским движением "Талибан". На аэродроме погибли 12 человек.

Об этом сообщили представители талибов, пишет Sky News.

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Люди погибли в давке или от огнестрельных ран. Боевики якобы требуют покинуть аэропорт тех афганцев, которые не имеют правильных документов.

Утром, 19 августа, около толпы в аэропорту были слышны выстрелы и взрывы.

Тысячи людей пытаются бежать из Афганистана. Из-за этого в аэропорту стоит напряженная атмосфера.

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Вечером 15 августа из Кабула эвакуировали почти 640 афганцев за один полет. Рейс в Катар совершил военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III. На борт не планировали брать столько людей. Многие афганцы в панике самостоятельно попали на самолет.

На шасси транспортника С-17, вылетевшего из аэропорта Кабула после захвата Афганистана исламистским движением "Талибан", американские военные нашли тело афганца. Мужчина намеренно привязал себя к самолету, потому что хотел сбежать от террористического режима в стране.

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Дата
19
августа

Чеченцы сбили вертолет

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