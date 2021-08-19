12 человек погибли в аэропорту Кабула

Фото: Reuters

В международном аэропорту Кабула, Афганистан, продолжается эвакуация иностранцев и некоторых афганцев из-за захвата власти в стране исламистским движением "Талибан". На аэродроме погибли 12 человек.

Об этом сообщили представители талибов, пишет Sky News.

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Люди погибли в давке или от огнестрельных ран. Боевики якобы требуют покинуть аэропорт тех афганцев, которые не имеют правильных документов.

Утром, 19 августа, около толпы в аэропорту были слышны выстрелы и взрывы.

Тысячи людей пытаются бежать из Афганистана. Из-за этого в аэропорту стоит напряженная атмосфера.

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Вечером 15 августа из Кабула эвакуировали почти 640 афганцев за один полет. Рейс в Катар совершил военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III. На борт не планировали брать столько людей. Многие афганцы в панике самостоятельно попали на самолет. На шасси транспортника С-17, вылетевшего из аэропорта Кабула после захвата Афганистана исламистским движением "Талибан", американские военные нашли тело афганца. Мужчина намеренно привязал себя к самолету, потому что хотел сбежать от террористического режима в стране.