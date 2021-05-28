YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко

Белорусские журналисты владеют эксклюзивными документами, которые подтверждают коррупционные связи Лукашенко и его семьи. Фото: Reuters

Оппозиционный белорусский YouТube-канал NEXTA опубликовал вторую часть расследования "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Основателем NEXTA является Роман Протасевич, которого режим Лукашенко фактически похитил, посадив ради этого самолет Ryanair в Минске под видом "заминирования". В своем новом проекте белорусские журналисты подчеркнули, что обладают эксклюзивными документами, которые подтверждают коррупционные связи Лукашенко и его семьи.

"От санкций больше не убежит никто. Лукашенко обрастает роскошью за счет простых белорусов, а своим сообщникам за драгоценные подарки выписывает преференции в бизнесе", - говорится в расследовании.

Журналист Ян Рудик отметил, что государство в Беларуси стало "паразитирующим наростом", который обслуживает интересы диктатора и его ближайшего окружения.

Вторая часть фильма "Золотое дно" состоит из блоков:

- тотальный контроль - особенности белорусской "социальной" модели;

- преступное обогащение Лукашенко, который сделал из Беларуси "страну-прокладку";

- окружение Лукашенко, обогащающееся вместо народа;

- теневые схемы родных и друзей белорусского диктатора;

- европейские лоббисты, которые поддерживают самопровозглашенного президента.

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В марте оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал первый фильм "Лукашенко. Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многочисленных резиденциях Лукашенко - как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами. Описанный автопарк, используемый им, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили. Авиапарк - несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко прошлого года летал над протестным Минском.