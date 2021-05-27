Что грозит россиянке Самеге, которую задержали в Минске

Женщину подозревают в нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Фото: instagram.com/SAPEGA_SOFIA_

Адвокаты спутницы соучредителя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича россиянки Софии Сапеги не могут попасть к ней в СИЗО.

Ее подозревают по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси - об организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков и разжигании социальной розни, передает BBC.

Жалобу на ее задержание суд в Минске должен рассмотреть в пятницу. Анонимный источник сообщил, что Управление Следственного комитета Беларуси по Минску расследует большое дело об августовских протестах. По нему проходят более 200 человек, часть из них уже осуждены.

Сапегу обвиняют в администрировании Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публиковал личные данные силовиков.

"Если будет доказана ее причастность к администрированию протестных каналов, дальше следствие будет выяснять, кто был заказчиками всех этих связанных между собой действий по трем статьям. Это пазлы действий, из которых может состоять картина, что они были заказаны извне", - сказал источник.

Адвокат Антон Гашинский рассказал о различных вариантах окончания дела Сапеги. Он работает с россиянами в Минске. С ней может произойти то, что было с бойцами "ПГК Вагнера". Им предъявили обвинение, но потом перед ними извинились, прекратили преследование и отпустили. Женщину тоже могут депортировать из Беларуси с ограничением права на въезд на 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко назвал Протасевича "террористом" и обвинил в убийстве украинцев

Из материалов уголовного дела могут выделить часть, касающуюся Сапегу, и передать их в Россию для расследования и привлечения к ответственности. Это возможно только если Россия захочет.

Сапегу могут судить в Беларуси, но потом могут экстрадировать для отбывания наказания в Россию.

В Беларуси силовики опубликовали видео допроса россиянки Софии Сапеги. 23 мая ее вместе с оппозиционером Романом Протасевичем задержали в аэропорту Минска. На видео девушка вроде признается в администрировании Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют данные сотрудников МВД республики.