Youtube заблокировал российский пропагандистский канал RT

Симоньян угрожает санкциями РФ против Ютюбе. Фото: compromat

Администрация YouTube заблокировала российский канал RT.

Об этом сообщила главный редактор Russia Today пропагандистка Маргарита Симоньян, передает Украинская правда.

Симоньян грозит российскими санкциями против YouTube и ожидает закрытия в стране немецкого издания Deutsche Welle.

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"Раньше Люксембург отказал нам в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия.

Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу о санкциях к самому Ютюбу", - заявила главный редактор.

Главная пропагандистка Кремля считает, что такой ответ Москва должна сделать "с самоуважения".

Россия заблокировала для своих граждан доступ к одному из крупнейших в мире сайтов с текстами песен Genius. Причина блокировки - отказ администратора международного сервиса удалить контент, который не понравился Роскомназору.