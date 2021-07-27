Россия заблокировала международный сервис с текстами песен

Россия заблокировала крупнейший сервис текстов песен. Фото: cleanpng.com

Россия заблокировала для своих граждан доступ к одному из крупнейших в мире сайтов с текстами песен Genius. Причина блокировки - отказ администратора международного сервиса удалить контент, который не понравился Роскомназору.

Об этом со ссылкой на официальный ответ ведомства сообщает Интерфакс.

"На данный момент администратор сайта не выполнил требование ведомства по удалению запрещенной информации - материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, наркотического и суицидального контента. В связи с отказом удалить в законный срок запрещенной информации, доступ к страницам данного сайта, на которых содержался противоправный контент, был ограничен на территории РФ ", - заявили в ведомстве.

И уточнили, что "на основании вступления в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России, в єдиный реестр запрещенной информации внесены 30 страниц сайта genius.com". И что Роскомнадзор "неоднократно направлял требования об удалении противоправного контента в адрес провайдера хостинга и администратора сайта, а также через форму обратной связи интернет-сервиса".

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Камнем преткновения стали якобы лишь упомянутые 30 страниц. При их удалении сервис для российских пользователей должны разблокировать.

"В случае удаления запрещенной информации Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа к интернет-сервиса", - сообщили в РКН.

Ранее в русскоязычном сообществе сайта "ВКонтакте" появилось сообщение о блокировке Genius.com в Российской Федерации. В универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете Роскомнадзор указал 24 пункта - как решения судов, так и МВД РФ с Роспотребнадзором по ограничению доступа на страницы сайта. В случае, если ресурс использует защищенный протокол https, при блокировании в РФ одной его страницы становится недоступным весь ресурс.

Среди судов, которые вынесли решение о блокировании контента, районные и городские суды: Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, Сернурский городской суд республики Марий Эл, Шадринский районный суд Курганской области и тому подобное.

Заблокированный контент - русскоязычные тексты в основном российских и белорусских исполнителей.

Genius.com - один из крупнейших в мире сайтов с текстами песен с пользовательскими интерпретациями и аннотациями. Основан в США в 2009 году.