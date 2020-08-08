Взрывы в Бейруте: погибла жена посла

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Фото: gettyimages.com

В результате взрыва в Бейруте умерла жена голландского посла Хедвиг Вальтманс-Мольер.

Она умерла 8 августа после серьезного ранения, сообщило министерство иностранных дел Нидерландов.

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Во время взрыва стояла рядом с мужем, послом Яном Вальтмансом, в гостиной их дома в Бейруте.

Кроме того, из-за взрыва пострадали еще четыре человека, связанных с посольством Нидерландов.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Жертвами стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали 2014 года с судна российского бизнесмена и хранили на складе.