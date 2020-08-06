Взрывы в Бейруте: губернатор города назвал колоссальную сумму убытков

Убытки от взрывов в Бейруте оценивают в $10-15 млрд. Фото: Reuters

Общие убытки в результате двух взрывов в ливанской столице Бейруте могут достигать $10-15 млрд.

Об этом в среду, 5 августа, сказал губернатор города Марван Абуд в эфире телеканала Al Hadath, сообщает ТСН.

Эти цифры включают прямые и косвенные потери, связанные с бизнесом. От взрыва разрушена почти половина города.

Кроме того, в городе ограничены запасы пшеницы - взрыв повредил зернохранилища. Столичный губернатор считает, что от серьезного кризиса город сейчас может спасти только международное вмешательство.

Десятки стран уже объявили о своей помощи Бейрута. Великобритания передаст пакет помощи на пять миллионов фунтов (5,6 миллиона евро). Франция отправит в Бейрут 55 специалистов по вопросам безопасности и шесть тонн груза медицинского оборудования. Германия направит 47 спасателей, а также направит миллион евро через немецкий Красный Крест.

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Во время взрывов погибли по меньшей мере 135 человек, пострадали пять тысяч человек, среди которых и украинцы. Больницы в ливанской столице переполнены, травмированных отправляют в другие города.

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за неосторожного обращения с 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали 2014 с судна российского бизнесмена и хранили на складе. Несколько граждан Украины получили травмы в результате взрывов в Бейруте, но серьезно пострадавших нет.