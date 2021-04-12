Взрыв на ядерном объекте по обогащению урана: Иран обвиняет Израиль

В Тегеране инцидент назвали "ядерным терроризмом". Фото: pixabay.com

Иран официально обвинил Израиль в причастности к аварии на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе. В стране заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что уже установили личность человека, спровоцировавшего аварию на объекте. В Тегеране инцидент назвали "ядерным терроризмом", пишет Reuters.

"Сионисты хотят отомстить за наш прогресс в снятии санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам", - заявил Зариф.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на внутреннюю разведку сообщали, что произошедшее в Натанзе стало результатом израильской кибератаки. Израиль не подтверждает и не отрицает своей ответственности.

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В воскресенье сильный взрыв полностью разрушил независимую внутреннюю энергосистему на иранском объекте по обогащению урана в Натанзе. Для возобновления производства может потребоваться не менее 9 месяцев. Взрыв в Натанзе произошел через неделю после того, как США и Иран приняли участие в переговорах в Вене, направленных на возрождение ядерной сделки 2015 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи тогда заявил, что США должны отменить все санкции.