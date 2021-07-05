Взорвался завод с химикатами. Людей эвакуируют

На окраине Бангкока в Таиланде загорелся завод Ming Dih Chemical Co по производству пенопласта и пластиковых поддонов. 21 человек пострадал. Взрыв выбил окна в соседних домах и потрусил терминал аэропорта Суварнабхуми.
Чрезвычайное происшествие случилось в юго-восточном районе Банг-Пхли примерно в 02:50 5 июля, передает News8.
На заводе расположены пять-шесть складов, где хранилось 50 т химикатов. Вслед за взрывом там начался мощный пожар, который охватил всю территорию фабрики и нанес значительный ущерб зданиям и сооружениям в радиусе 1 км.
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К ликвидации привлекли сотни спасателей и более 30 пожарных машин. Местные власти приказали эвакуировать из Банг-Пхли людей, которые живут вокруг завода в радиусе 5 км, опасаясь, что химикаты могут вызвать новые взрывы.
ติดตามเหตุ โรงงานระเบิด กิ่งแก้ว 21 จ.สมุทรปราการ— FM91 Trafficpro (@fm91trafficpro) July 5, 2021
มีคำสั่งเตรียมความพร้อม อพยพประชาชน รัศมี 5 กม. รอบพื้นที่เพลิงไหม้#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ pic.twitter.com/HKcx4Fhh99
04.45 น. คลิปล่าสุด— FM91 Trafficpro (@fm91trafficpro) July 4, 2021
กรณีเพลิงไหม้โรงงานในซอยกิ่งแก้ว 21 ที่เกิดเหตุเป็นบริษัทหมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ยังคงมีแสงเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมาก เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ#ไฟไหม้ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #ระเบิดกิ่งแก้ว
Cr.ม.ป่อเต็กตึ๊ง คำรพ51 pic.twitter.com/9f84QRuw4p
Недалеко от города Констанца, Румыния, произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". Ранения получили два человека.
Инцидент произошел 2 июля около полудня к северу от Констанцы. Взрыв сопровождался масштабным пожаром. Высокий столб дыма было видно из других близлежащих городов. Жители Констанцы сообщили, что услышали громкий взрыв перед тем, как увидели дым.
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