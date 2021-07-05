Взорвался завод с химикатами. Людей эвакуируют

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На окраине Бангкока в Таиланде загорелся завод Ming Dih Chemical Co по производству пенопласта и пластиковых поддонов. 21 человек пострадал. Взрыв выбил окна в соседних домах и потрусил терминал аэропорта Суварнабхуми.

Чрезвычайное происшествие случилось в юго-восточном районе Банг-Пхли примерно в 02:50 5 июля, передает News8.

На заводе расположены пять-шесть складов, где хранилось 50 т химикатов. Вслед за взрывом там начался мощный пожар, который охватил всю территорию фабрики и нанес значительный ущерб зданиям и сооружениям в радиусе 1 км.

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К ликвидации привлекли сотни спасателей и более 30 пожарных машин. Местные власти приказали эвакуировать из Банг-Пхли людей, которые живут вокруг завода в радиусе 5 км, опасаясь, что химикаты могут вызвать новые взрывы.

Недалеко от города Констанца, Румыния, произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". Ранения получили два человека. Инцидент произошел 2 июля около полудня к северу от Констанцы. Взрыв сопровождался масштабным пожаром. Высокий столб дыма было видно из других близлежащих городов. Жители Констанцы сообщили, что услышали громкий взрыв перед тем, как увидели дым.