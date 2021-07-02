Взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны: фото

Фото: Reuters

Недалеко от города Констанца, Румыния, произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". Ранения получили два человека.

Об этом сообщил портал Digi24.

Инцидент произошел 2 июля около полудня к северу от Констанцы. Взрыв сопровождался масштабным пожаром.

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Высокий столб дыма видно из других близлежащих городов. Жители Констанцы сообщили, что услышали громкий взрыв перед тем, как увидеть дым.

На место происшествия были направлены восемь пожарных автомобилей, две машины скорой помощи и одно мобильное отделение реанимации.

"У людей обожжены лица, ничего серьезного. Мы оцениваем ситуацию. Туристов это не затрагивает", - прокомментировал префект округа Констанцы Сильвиу Коша.

Причины взрыва пока неизвестны.

В среду, 30 июня, в Лос-Анджелесе взорвался полицейский грузовик для уничтожения бомб. Пострадали 17 человек. Полицейские обнаружили большое количество коммерческих фейерверков, а также самодельную взрывчатку.