В столице Чехии произошел масштабный пожар. Видео

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В Праге 2 июля загорелся один из павильонов местного торгово-выставочного комплекса, в результате чего крыша конструкции обвалилась, информирует Чешское телевидение.

Пожар на улице Берановых в районе Летняны произошел во время выставки туристических палаток, однако из-за раннего времени вход в зал был закрыт. На место ЧП прибыли 14 пожарных бригад, которые боролись с огнем почти два часа. Обошлось без пострадавших.

Дым от пожара было видно за десятки километров. Жителям района рекомендовали не открывать окна. Причина возгорания пока неизвестна.

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Предварительно, размер ущерба составляет не менее 150 миллионов крон (свыше 19 миллионов гривен).

В Канаде, Британская Колумбия, начался пожар после трех дней рекордных температур. Он уничтожил большую часть города Литтон и повредил прилегающую гидроэлектростанцию.