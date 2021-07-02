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пятница, 02 июля 2021 09:42

Аномальная жара: пожар полностью уничтожил город
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В канадском городе Литтон аномальная жара вызвала пожар.
Фото: Reuters
В канадском городе Литтон аномальная жара вызвала пожар.
В канадском городе Литтон аномальная жара вызвала пожар.
В канадском городе Литтон аномальная жара вызвала пожар.
В канадском городе Литтон аномальная жара вызвала пожар.

В Канаде, Британская Колумбия, начался пожар после трех дней рекордных температур. Он уничтожил большую часть города Литтон и повредил прилегающую гидроэлектростанцию.

Об этом сообщило издание Reuters.

Эвакуировали более 1 тыс. человек из Литтона и окрестностей. В городе проживает 250 человек.

В результате пожара большинство зданий и сооружений Литтона уничтожено. Некоторые жители пропали без вести.

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Причины пожара выясняются. На этой неделе Литтон трижды побил рекорд самой высокой температуры в Канаде - 49,6°C.

По словам премьер-министра Британской Колумбии Джона Хоргана, за последние 24 ч. только на территории округа зарегистрировали 62 случая пожаров.

Канаду накрыла рекордное волна жары. В Британской Колумбии, самой западной провинции страны, с 25 июня от аномальной жары умерли по меньшей мере 486 человек.

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02
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