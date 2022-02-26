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суббота, 26 февраля 2022 12:25

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Вывезите тысячи тел русских оккупантов" - Верещук обратилась к Красному Кресту

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&quot;Вывезите тысячи тел русских оккупантов&quot; - Верещук обратилась к Красному Кресту
Украина просит Красный крест вывезти погибших военных в РФ – это тысячи оккупантов. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Вывезти с территории Украины ликвидированных российских военных-оккупантов обратно в Россию.

С такой просьбой обратилась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук к Красному Кресту на брифинге 26 февраля, передает Gazeta.ua.

"Мы просим, ​​чтобы международный Красный крест помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в Российскую Федерацию.

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В Российской Федерации должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле. Красный Крест, сделайте все от вас зависящее, чтобы решать гуманитарную проблему", - сказала она.

Верещук также обратилась к россиянам:

"Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужчин было меньше. Иначе их будут тысячи. Еще раз прошу. Победа будет за нами. Слава Украине!".

По состоянию на 25 февраля количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более 1 тыс. человек, сообщила Верховная Рада. Такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном начатом ею вооруженном конфликте.

По состоянию на утро 26 февраля количество ликвидированных противников возросло. Украинские защитники героически сопротивляются захватчикам.

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