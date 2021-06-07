Вышли "Охотники за привидениями"

Французские фанаты фильма "Охотники за привидениями" у копии автомобиля "Экто-1", припаркованного перед кинотеатром "Гранд Рекс" 13 января 2016 года / Getty Images

8 июня 1984-го в прокат в США в кинотеатрах вышла комедия "Охотники за привидениями".

В ленте команда парапсихологов из Нью-Йорка прибегает к "паранормальных исследований". Они охотятся и задерживают призраков, чтобы заработать денег после того, как Колумбийский университет отказал в исследовательском гранте. Внезапно видят спрос на их услуги, и нанимают четвертого члена команды. Тот предусматривает, что усиление сверхъестественной активности ведет Землю к катастрофе, похожей на Судный день. Опасения оказываются правдивыми и команда попадает в центр злых паранормальных явлений, которые вырываются наружу. Наконец, в решающей битве охотники за привидениями побеждают.

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Несмотря на значительный производственный бюджет более чем $30 млн, "Охотники за привидениями" стали кассовым хитом. Это была беспрецедентная сумма для комедии того времени. Лента обогнала фильмы об Индиане Джонсе, и стала вторым самым кассовым фильмом года с $229 млн., уступая только "Полицейскому из Беверли-Хиллз" с $ 235 млн.

Фильм также хорошо восприняли критики. Они говорили, что это исключение из общего правила, когда большие спецэффекты могут разрушить комедию.

"Охотники за привидениями" должны хитовое продолжение 1989 года. Также по фильму вышли два мультсериалы и еще ряд лент. В 2016-м вышла лента с полностью женским актерский составом "Охотников за привидениями".