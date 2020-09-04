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пятница, 04 сентября 2020 11:22

Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления

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Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
В России обнародовали снятое до отравления расследования Навального. Фото: dariknews.bg

В России Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального обнародовал фильм "Томск в плену у депутатской мафии", который он снимал перед отравлением.

Фильм, который опубликовали на сайте Навального, посвященный коррупции среди высокопоставленных чиновников и городских депутатов от "Единой России".

"Если уж мы решили объявить войну путинской партии "Единая Россия", Томск - один из лучших мест для этого. Мы покажем вам, как устроен город, а вы поможете нам донести рассказ ко всем жителям Томска", - говорится в материале к видеорасследованию.

Утром 20 августа Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. Во время полета политику стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Российского оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии.

21 августа врачи омской больницы позволили транспортировку Навального в Германию. Он находится в состоянии искусственной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов от Алексея Навального и пришла к выводу, что он был отравлен веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок".

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