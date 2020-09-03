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четверг, 03 сентября 2020 09:14

Госдеп США отреагировал на отравление Навального

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Госдеп США отреагировал на отравление Навального
Правительство Германии заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Теперь немецкие власти требует от России объяснений. Фото: media.tag24.de

Действия России затрудняют честную и прозрачную дискуссию с Москвой.

Об этом сказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, комментируя заявление правительства Германии о доказательствах отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок", передает "Голос Америки".

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"Это нехорошо не только лично для одного из ведущих российских оппозиционеров, не только для отношений между правительством России и российским обществом. Это также направляет плохой сигнал внешнему миру. Поэтому, по моему мнению, несмотря на интерес и попытки иметь честную, прозрачную дискуссию с Россией в определенных сферах, Россия очень часто прибегает к действиям, которые затрудняют этот путь и этот диалог ", - отметил Кент.

Дипломат также сказал, что на текущий момент только правительство Германии может давать любые дальнейшие комментарии по ситуации с Навальным.

Утром 20 августа Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. Во время полета политику стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Российского оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии. 21 августа врачи омской больницы позволили транспортировку Навального в Германию. Он находится в состоянии искусственной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов от Алексея Навального и пришла к выводу, что он был отравлен веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок".

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