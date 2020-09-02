Навального отравили "Новичком" - правительство Германии требует объяснений от РФ

Навального отравили веществом из группы "Новичок". Фото: zpost.me

Правительство Германии заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Теперь немецкие власти требуют от России объяснений.

Представитель правительства Германии Штефан Зайберт в своем заявлении сообщил, что ядовитое вещество обнаружила лаборатория Бундесвера.

"Лаборатория Бундесвера по инициативе" Шарите" провела токсикологический тест анализов Навального. Таким образом обнаружили доказательства наличия химического ядовитого вещества нервно-паралитического действия группы " Новичок ", - заявил Зайберг.

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Правительство Германии осуждает отравления Навального и требует объяснений от России. Немецкое МИД сообщит партнеров из ЕС и НАТО о результатах анализов, а также Организацию по запрещению химического оружия.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что немецкая сторона не сообщила РФ официальные результаты исследования.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Тогда самолет вынужденно посадили в аэропорту Омска, откуда политик был госпитализирован в городскую больницу, где он впал в кому. Главный врач Александр Мураховский заявил, что экспертиза не подтвердила отравления оппозиционера химическим веществом. В субботу 22 августа больного перевезли на лечение в немецкую клинику Charite. В окружении Навального уверены, что его отравили.