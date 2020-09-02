Навального отравили "Новичком" - правительство Германии требует объяснений от РФ

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 360
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 1134
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 270
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 243
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
4 Просмотров: 495
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2214
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1422
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3555
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 8055
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1764
Фото
Все фото
5
10
6
9
4
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Ураган убил 18 человек
Ураган убил 18 человек
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
В Москве напали на оппозиционного активиста
В Москве напали на оппозиционного активиста
Видео
Все видео
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2313
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 621
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 918
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5859
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3402
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 306
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
среда, 02 сентября 2020 17:42

Навального отравили "Новичком" - правительство Германии требует объяснений от РФ

  Комментировать
Навального отравили &quot;Новичком&quot; - правительство Германии требует объяснений от РФ
Навального отравили веществом из группы "Новичок". Фото: zpost.me

Правительство Германии заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Теперь немецкие власти требуют от России объяснений.

Представитель правительства Германии Штефан Зайберт в своем заявлении сообщил, что ядовитое вещество обнаружила лаборатория Бундесвера.

"Лаборатория Бундесвера по инициативе" Шарите" провела токсикологический тест анализов Навального. Таким образом обнаружили доказательства наличия химического ядовитого вещества нервно-паралитического действия группы " Новичок ", - заявил Зайберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угроз жизни нет: сообщили о нынешнем состоянии Навального

Правительство Германии осуждает отравления Навального и требует объяснений от России. Немецкое МИД сообщит партнеров из ЕС и НАТО о результатах анализов, а также Организацию по запрещению химического оружия.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что немецкая сторона не сообщила РФ официальные результаты исследования.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Тогда самолет вынужденно посадили в аэропорту Омска, откуда политик был госпитализирован в городскую больницу, где он впал в кому. Главный врач Александр Мураховский заявил, что экспертиза не подтвердила отравления оппозиционера химическим веществом.

В субботу 22 августа больного перевезли на лечение в немецкую клинику Charite. В окружении Навального уверены, что его отравили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Навального отравили "Новичком" - правительство Германии требует объяснений от РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

64-летняя женщина проплыла 177 км без защиты от акул

Самое читаемое
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 10 Просмотров: 82958
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 12033
Быстрое окончание карантина может привести к катастрофе - ВОЗ
Быстрое окончание карантина может привести к катастрофе - ВОЗ Просмотров: 10521
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 5814
Гороскоп на 2 сентября: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 2 сентября: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 5319
Мир
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
5
 Просмотров: 72
Парламент сбежал из своего здания
Парламент сбежал из своего здания Просмотров: 126
Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу
Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу Просмотров: 171
В Минске обыскали ІТ-компанию - ее руководитель предлагал помощь силовикам, которые перейдут на сторону людей
В Минске обыскали ІТ-компанию - ее руководитель предлагал помощь силовикам, которые перейдут на сторону людей Просмотров: 126
Польским дипломатам не дали возложить цветы к мемориалу жертвам Катыни
Польским дипломатам не дали возложить цветы к мемориалу жертвам Катыни Просмотров: 423
Больше всего комментируют
10
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
8
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
4
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
Голосов: 4316
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua