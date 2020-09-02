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среда, 02 сентября 2020 11:04

РФ хочет получить от Германии результаты анализов Навального

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РФ хочет получить от Германии результаты анализов Навального
Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального. Фото: Ведомости

Генпрокуратура РФ направила в Министерство юстиции Германии запрос, чтобы узнать результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального.

В запросе прокуроры просят предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы, - сообщает РБК.

В документе сказано, что меры проверки обстоятельств госпитализации Навального проводились с 20 августа.

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"В ходе осмотров было изъято более 100 предметов, на которых могли находиться образцы, необходимые для проведения сравнительных исследований", - говорится в документе.

Также было исследовано информацию с камер видеонаблюдения, назначено более 20 криминалистических экспертиз, из которых три завершены. В запросе прокуратуры указано, что были установлены умышленные действия, совершенные третьими лицами.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Тогда самолет вынужденно посадили в аэропорту Омска, откуда был госпитализирован в городскую больницу, где он впал в кому. Главный врач Александр Мураховский заявил, что экспертиза не подтвердила отравления оппозиционера химическим веществом.

В субботу 22 августа больного перевезли на лечение в немецкую клинику Charite. В окружении Навального уверены, что его отравили.

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