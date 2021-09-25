Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на испанских Канарских островах усилилось в ночь на субботу, 25 сентября.

Местный аэропорт прекратил работу. Люди не смогут вернуться домой за вещами, пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

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Сейчас говорят об "эволюции чрезвычайной ситуации вулканического происхождения".

Эксперты говорят, что вулкан перешел в новую взрывную фазу.

Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться в воскресенье, 19 сентября. За это время он выбросил тысячи тонн лавы, разрушил сотни домов, эвакуированы почти 6 тыс. Человек.

В общем власти Испании рассчитывают эвакуировать с острова Ла-Пальма до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана.