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суббота, 25 сентября 2021 15:04

Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
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Извержение вулкана на Канарах усилилось. Аэропорт закрыли
Фото: Reuters
Извержение вулкана на Канарах усилилось. Аэропорт закрыли
Извержение вулкана на Канарах усилилось. Аэропорт закрыли
Извержение вулкана на Канарах усилилось. Аэропорт закрыли
Извержение вулкана на Канарах усилилось. Аэропорт закрыли

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на испанских Канарских островах усилилось в ночь на субботу, 25 сентября.

Местный аэропорт прекратил работу. Люди не смогут вернуться домой за вещами, пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

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Сейчас говорят об "эволюции чрезвычайной ситуации вулканического происхождения".

Эксперты говорят, что вулкан перешел в новую взрывную фазу.

Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться в воскресенье, 19 сентября. За это время он выбросил тысячи тонн лавы, разрушил сотни домов, эвакуированы почти 6 тыс. Человек.

В общем власти Испании рассчитывают эвакуировать с острова Ла-Пальма до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана.

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25
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