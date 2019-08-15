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четверг, 15 августа 2019 10:20

Второй инцидент за утро: в России еще один самолет совершил аварийную посадку

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Второй инцидент за утро: в России еще один самолет совершил аварийную посадку
Еще один самолет, летевший из "Жуковского" совершил аварийную посадку. Фото с открытых источников.

В России самолет, следовавший рейсом Москва - Самара, провел экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево".

"По предварительной информации, на борту отказала гидросистема", - сообщил источник в экстренных службах, передает российское издание "ТАСС".

По его словам, самолет принадлежит компании Global Jet. На его борту находились 3 члена экипажа и 4 пассажира. К месту ЧП прибыли 14 автоцистерн.

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Издание "Интерфакс" уточняет, что аварийный Airbus провел в воздухе после взлета с "Жуковского" всего минуту, затем метка с радаров исчезла.

"Командир связался с диспетчерами через минуту после взлета и доложил о попадании птицы в двигатель. Затем самолет исчез с радара", - говорится в сообщении. Экипаж связался с диспетчерами позже и сообщил об аварийной посадке в 2 км от торца полосы.

Утром 15 августа в России загорелся пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-321 и совершил аварийную посадку в поле. Самолет вылетел из аэропорта "Жуковский" и за 15 мин. был вынужден там же приземляться.

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