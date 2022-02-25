Второй день российского вторжения. Украина борется за выживание – что пишет о нас мировая пресса

Второй день российского вторжения. Украинская армия держит оборону и наносит агрессору ощутимые потери. Появились также первые герои войны – 13 солдат, которые до смерти защищали крошечный остров Змеиный в Черном море. Оккупанты захватили ЧАЭС – есть риск утечки ядерных отходов и загрязнения территории Украины, Беларуси и Европы. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Украина борется за выживание, пока Путин продвигается вперед", The Guardian, Великобритания

Украина борется за свое выживание после того, как Владимир Путин развязал карательное наступление на страну, в результате которого сотни людей уже погибли или получили ранения.

Конечные военные цели Путина не совсем ясны. Российские воздушно-десантные войска высадились на военную базу в Гостомеле, недалеко от Киева, с целью прорваться к столице. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Россия намерена окружить Киев и угрожать ему".

Москва разработала план масштабных нарушений прав человека в отношении украинского народа - Блинкен

"Москва разработала план масштабных нарушений прав человека в отношении украинского народа", — заявил Блинкен на заседании ОБСЕ.

Российские войска также пытались отрезать Харьков, второй по величине город страны с населением почти 1,5 млн человек.

Автор: Getty Images Мировые СМИ о российском вторжении

Украинские власти заявили, что российская колонна захватила контроль над ЧАЭС - местом самой масштабной экологической катастрофы в Европе и символом некомпетентного деспотизма московского правления для украинцев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк признал, что "невозможно сказать", безопасно ли место, где захоронены остатки активной зоны радиоактивного реактора.

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Портовый город Мариуполь, между оккупированными Россией областями Крыма и Донбасса, также подвергся шквальному обстрелу.

Президент Владимир Зеленский объявил военное положение и пообещал, что правительство вооружит каждого украинца, готового защищать страну. Он сказал, что в боях погибло 137 человек, а Россия назвала его "мишенью номер один".

Украинские дипломаты умоляют мир остановить российскую агрессию

Пока украинские дипломаты умоляют мир остановить российскую агрессию, Зеленский предупредил о мрачном возвращении в прошлое.

"То, что мы услышали - не просто ракетные взрывы, бои и грохот самолетов. Это звук нового железного занавеса, который опустился и отгородил Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача - сделать так, чтобы этот занавес не упал на нашу землю", - сказал он.

Автор: Getty Images Уничтоженный многоквартирный дом в Киеве. За первый день российской агрессии погибло как минимум 137 граждан Украины

В то время как Россия председательствовала на экстренном заседании Совбеза ООН, который должен был найти выход из кризиса, спровоцированного Кремлем, Путин транслировал объявление войны, которое записал тремя днями ранее. Этим подчеркнул тщетность глобальных дипломатических усилий его остановить.

Великобритания объявила о "крупнейшем" наборе экономических санкций против России, заморозив активы всех крупных российских банков и ограничив деньги российских граждан в британских банках, а также наложив санкции в отношении более 100 физических и юридических лиц.

Противники отключения России от SWIFT должны понимать, что "на их руках - кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей - Кулеба

Однако между западными странами сохранялись явные разногласия, поскольку США и их союзники в ЕС обеспокоены глобальными экономическими последствиями самых жестких санкций. Байден, например, признал, что отключение от глобальной системы электронных транзакций SWIFT не входит в нынешний пакет санкций. Байден сказал, что этого не хочет Европа. Объявленные в четверг санкции также не включали ограничений в отношении самого Путина.

Отсутствие в санкциях SWIFT возмутило Киев. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что противники этого шага должны "понимать, что на их руках будет кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей".

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Военные источники в Украине сообщили, что 20 российских вертолетов и самолетов Ми-8 высадили десантников в аэропорту Гостомель в Киевской области, где были ожесточенные бои. Украинские силы уничтожили 50 российских военных, четыре российских танка, сбили шесть российских самолетов и четыре вертолета.

"Вторжение России в Украину", The Economist, Великобритания

Утром 24 февраля, когда над Украиной рассвело, Путин выступил по телевидению, чтобы объявить войну Украине в форме "специальной военной операции" по "денацификации" страны.

В течение нескольких минут рядом с главным аэропортом Киева, а также во многих других городах раздались взрывы. Это были крылатые ракеты. Путин развязал войну, которая станет самой интенсивной в Европе за последнее поколение. Возможно, крупнейшей со времен Второй мировой. Это потрясет его режим до основания, ослабит российскую экономику и расколет российское общество. Разрушит представления о европейской безопасности и может послать ударную волну по мировой экономике.

Автор: Getty Images Уничтоженный многоквартирный дом в Киеве. За первый день российской агрессии погибло как минимум 137 граждан Украины

Первая волна ракет поразила несколько украинских аэропортов и другие объекты по всей стране. Затем начали подтягиваться бронетанковые силы из России и из Белоруссии. Они были авангардом сил, численностью более 150 тыс. человек, организованных в более чем 110 батальонных тактических групп, которые являются основным боевым порядком России. По словам Конрада Музыки из Rochan Consulting, российские войска "буквально вливались в Украину из Крыма".

Ожидают два больших удара России. Один – "клещи" для окружения и разгрома украинских сил на Донбассе, чтобы не дать им отступить на запад, через Днепр. Второй - на юг из Беларуси, в сторону Киева. Атаки в других частях страны должны подорвать способность оказывать сопротивление

Представители западных служб безопасности ожидают двух крупных ударов России. Один - движение в клещи, направленное на окружение и разгром украинских сил в районе Донбасса, чтобы не дать им силам отступить на запад через Днепр. Второй - на юг из Беларуси, в сторону Киева. Атаки в других частях страны должны подорвать способность Украины сопротивляться.

Первая серия российских воздушных и ракетных ударов была направлена на уничтожение противовоздушной обороны Украины - одной из целей была батарея ПВО в Василькове под Киевом. Если российские военные самолеты будут господствовать в небе, их десантники и вертолетоносцы смогут обойти большие скопления украинских солдат, чтобы захватить ключевые объекты далеко за линией фронта, а затем вернуться, и ликвидировать очаги сопротивления. Украина заявила, что сбила несколько вертолетов и захватила российский персонал.

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Если Россия хочет поставить марионетку в Киеве, и чтобы ее изгнали, как это было с Виктором Януковичем, ей понадобится не просто вторгнуться, но на какое-то время оккупировать хотя бы часть страны. Российские силы пошли на вторжения, а вспомогательные силы могут пойти за ними - подразделения российской Национальной гвардии Викотра Золотова. "Их более чем достаточно для попытки оккупации восточных регионов", - кажет эксперт Майкл Кофман.

Армия России понимает местность и будет "гораздо более безжалостной в применении насилия". Москва работала над списками коллаборационистов, которые могли бы взять на себя роль правительства, а также людей, которые могли бы возглавить сопротивление, и которых нужно уничтожить.

Войны имеют тенденцию не идти так, как планирует тот, кто их развязал. Потому что жертвы получают право голоса

Но войны имеют тенденцию не идти так, как это планирует тот, кто их развязал. Потому что жертвы агрессии получают право голоса. Частью ответа могли бы стать куда более жесткие санкции со стороны Запада и союзников.

В рамках первого транша санкций, американцы "блокировали" ВЭБбанка, Банк экономического развития, и Промсвязьбанк, финансирующее оборонный сектор России, заморозили активы россиян в Америке, запретили американским физическим и юридическим лицам заключать сделки с ними и блокировали доступ россиян к долларам и другим валютам.

Автор: Скриншот Обложки СМИ о войне Росси против Украины

Санкции ЕС следовали той же схеме, что американские, показывая, что их планирование согласовано. Самой заметной демонстрацией солидарности стало решение Германии законсервировать "Северный поток-2".

Многие наблюдатели раскритиковали первые санкции как недостаточные. Западные страны заявили, что им необходимо оставить часть в резерве для сдерживания дальнейшей агрессии. Теперь придется показать то, что утаили. Глава МИД Кулеба призвал к "разрушительным" санкциям против России, включая отключение от SWIFT.

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Запад преуменьшает вероятность, что Путин нападет на НАТО. Это сильно отличается от вторжения в Украину, потому что в Альянсе есть три страны с ядерным оружием. Но им приходится сталкиваться с возможностью, что в России произошли очень глубокие изменения.

"Украинские Фермопилы" - 13 украинцев умерли за крохотный остров. Их последние слова облетели мир", ONET, Польша

Остров Змеиный в Черном море примерно в 50 км от берегов Украины. Он вчера подвергся атаке российских кораблей Черноморского флота. Контингент из 13 украинских военных, оборонявших остров, погиб. В сети появилось видео с момента, когда россияне выдвинули защитникам ультиматум. Ответ облетел мир. Их слова войдут в историю.

"Противник тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники мужественно и до конца оборонялись", - сообщила вчера Государственная пограничная служба Украины.

После атаки, в которой принимала участие десантная авиация России, и под обстрелом кораблей все украинские пограничники погибли. Инфраструктура острова разрушена. Змеиный завоеван.

"На нашем острове пацаны, защищавшие его до конца, героически погибли, но не сдались. Все будут посмертно награждены орденами Героя Украины", сообщил ночью Зеленский.

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"Отныне в Украины есть свои маленькие Фермопилы - крохотный, 700 на 600 метров остров, не имеющий значения для военных действий, которые ведет Россия. Они не сдались. Все погибли", - написал Даниэль Шелиговский из Польского института международных отношений.

В соцсетях появилось видео, приуроченное к моменту, когда россияне выдвинули ультиматум украинским защитникам.

"Это русский военный корабль. Сложите оружие и сдавайтесь, чтобы избежать кровопролития и ненужных жертв. Иначе вас разбомбим", - говорят русские.

"Российский военный корабль, иди на..й!", - отвечают украинцы.

Атака на остров - часть российского вторжения. По данным Пентагона, наблюдается начальная его стадия. Россия атаковала Украину с трех сторон: с юга, из Крыма, с севера, из Белоруссии, и с северо-востока, из Белгородской области России.

"Пентагон заявил, что российские войска в 30 км от Киева", NBC, США

Взрывы сотрясли столицу Украины, и сирены воздушной тревоги звучали в пятницу уже второе утро подряд. Высокий представитель Пентагона сообщил, что российские войска в 30 км от Киева.

"У нас есть информация, что в Киев вошли диверсионные группы противника. Противник обозначил меня как цель номер один. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", - сказал Зеленский.

Примерно во время видеообращения Зеленского в жилой дом в Киеве попали обломки сбитого самолета. Российские войска взяли под контроль ЧАЭС.

Автор: Getty Images Уничтоженный многоквартирный дом в Киеве. За первый день российской агрессии погибло как минимум 137 граждан Украины

"Целью стала необходимость захватить стратегический пункт из Белоруссии в Киев", - сказал советник министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко предупредил, что удар по хранилищу ядерных отходов может привести к выбросу радиоактивной пыли, которая может накрыть Украину, Беларусь и страны Евросоюза.

Зеленский призвал украинцев взяться за оружие в целях самообороны на фоне российского вторжения.

Автор: Getty Images Уничтоженный многоквартирный дом в Киеве. За первый день российской агрессии погибло как минимум 137 граждан Украины

"Раздаем оружие и продолжим делать это. Наше будущее зависит от каждого гражданина", - сказал он.

Позже он издал приказ о мобилизации военных для "обеспечения обороны государства".

Западные страны отреагировали, объявив о санкциях. Президент Джо Байден объявил о санкциях против нескольких российских банков, включая два крупнейших, "Сбербанк" и ВТБ.

Автор: Getty Images Люди в бомбоубежище в Киеве

"Это означает, что все их активы в Америке будут заморожены", - сказал он.

США также ограничили экспорт в Россию, и нацелились на близкую к Путину элиту. Но не приняли более жесткие меры: отключение России от бельгийской системы обмена финансовыми сообщениями, известной как SWIFT, которая связывает более 11 тыс. финансовых учреждений в 200 странах и территориях мира.

США и Великобритания также объявили о санкциях против Беларуси за содействие. Санкции Байдена были направлены против их банков, предприятий обороны и безопасности, а также "чиновников и элиты, связанных с режимом".

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Военные удары и бои разворачиваются по всей стране. Крылатые и баллистические ракеты нанесли удары по военным центрам управления под Киевом. По городу слышны сирены воздушной тревоги, и взрывы видны и слышны там и в других городах по стране.

Ракетные обстрелы направлены на аэродромы, военные склады и украинскую инфраструктуру по стране. Десятки российских военных, а также украинские солдаты и мирные жители погибли. Минобороны США заявили, что с момента начала ударов Россия запустила более 160 ракет.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что Россия начала войну против Украины. Ракетные удары по всей стране. Бои на границах с Россией, Крымом и Беларусью. Сбыты российские самолеты и вертолеты. Страны Запада осуждают агрессию и готовятся вводить санкции.





