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четверг, 22 августа 2019 09:41

Вторая страна из G7 выступила против возвращения России

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Вторая страна из G7 выступила против возвращения России
"России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7". ФОТО: Flickr

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что сейчас нет условий для возвращения G7 в формат G8 — то есть для включения России.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель, передает The Guardian.

Джонсон напомнил об отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери (причастными к чему Великобритания считает сотрудников спецслужб РФ), войну в Украине и российские провокации "в других местах".

"Я должен сказать: я очень разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7", - сказал британский премьер.

После чего Ангела Меркель поддержала его слова, указав, что прогресса в причинах исключения России из G8 нет.

Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию в G7 в 2020-м. Об этом СМИ стало известно от высокопоставленного источника в Белом доме.

Первой против возвращения России выступила Германия, ведь "обе ситуации (после которых РФ исключили из G8. - Gazeta.ua) сохраняются".

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении отметил, что условием возвращения России в "Большую восьмерку" должно быть урегулирование "украинской проблемы". Однако, по его мнению, обсуждение вопроса о восстановлении G8 с участием РФ уместно.

В этом году саммит лидеров G7 пройдет с 24 по 26 августа во Франции в Биаррице.

Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств - G8 - за аннексию Крыма в 2014-м.

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