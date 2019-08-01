Вспышка Эболы: в Африке начали закрывать границы с Конго

Руанда закрыла границу с Конго. Фото: Znaj.ua

Руанда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за лихорадки Эбола.

В Конго такие действия назвали односторонним решением руандийских органов власти. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, правительство Раунды приняло соответствующее решение из-за опасной динамики смертности в соседней стране. По меньшей мере, два человека погибли в течение июля в восточном городе Гома, который находится у границы с Руандой.

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В 2018 году Эбола унесла жизни более 1,8 тыс жителей Конго.



Вспышка Эболы на востоке Конго является второй по величине в истории. По данным Министерства здравоохранения страны, две трети случаев закончились смертельным исходом.