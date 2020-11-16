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понедельник, 16 ноября 2020 17:54

Вследствие пожара на станции метро пострадали 4 человека

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Вследствие пожара на станции метро пострадали 4 человека
В Берлине от пожара на станции метро пострадали 4 человека. Фото: Twitter

4 человека пострадали в результате сильного пожара на станции берлинского метро вечером 15 ноября. Об этом пишет Dw.com.

Около 120 пожарных гасили пламя, которое прожгло крышу станции метро Onkel Toms Hütte.

По данным пожарного управления Берлина, из 4 людей один получил серьезные травмы и был доставлен с ожогами на вертолете в клинику. 3 других, включая ребенка, пострадали от легкого отравления дымом. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Сначала пожар вспыхнул в закусочной на вокзале, а затем распространился на 2 магазина. По словам очевидцев, пламя достигало метровой высоты.

Причина пожара и масштабы ущерба на утро 16 ноября не установлены.

В результате пожара была прервана работа линии метро U3 между Breitenbachplatz и Krumme Lanke. Здесь запустили автобусный маршрут.

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10 человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в Румынии. В отделении находились пациенты с Covid-19.

Еще 7 человек получили критические ранения. По данным местных экстренных служб, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека, были пациентами больницы.

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