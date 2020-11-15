В Румынии 10 человек погибли при пожаре в отделении для пациентов с коронавирусом

Пожар произошел в городе Пьятра-Нямц примерно в 353 км к северу от Бухареста. Фото: twitter

Десять человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в Румынии. В отделении находились пациенты с новой Коронавирусная инфекцией Covid-19.

Еще семь человек получили критические ранения. По данным местных экстренных служб, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека были пациентами больницы, пишет Reuters.

Пожар произошел в городе Пьятра-Нямц примерно в 353 км к северу от Бухареста. Возгорание произошло в помещении реанимационного отделения и распространилось на соседнее помещение. В настоящее время пожар ликвидирован.

Причину трагедии пока не найдено.

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В связи с пандемией Румыния решила прекратить авиасообщение со странами желтой зоны карантина. Кроме того, местные власти Бухареста принял решение закрыть все бары, ночные клубы, дискотеки, казино и игровые залы в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса.