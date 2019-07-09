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вторник, 09 июля 2019 08:31

"Все в рамках закона" - журналиста, который обматерил Путина, не уволят

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&quot;Все в рамках закона&quot; - журналиста, который обматерил Путина, не уволят
После ругани на Путина талеканал "Рустави 2" поднял рейтинг. Фото: InfoFakt

Руководство телеканала "Рустави 2" не будет увольнять журналиста Георгия Габуния, который нецензурно обругал российского президента Владимира Путина.

Гендиректор канала Ника Гварамия отметил, что цель Габуния была "легитимной", но форма, которую он использовал, только помешала ей, пишет hromadske.ua.

Чтобы наказать за инцендент, журналиста на 2 месяца отстранили от эфира, но после этого срока он продолжит работать. Такое решение приняла комиссия телеканала по этике и его невозможно обжаловать.

"О реакции грузинских властей. Чтобы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала, - подчеркнул Гварамия.

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По его словам, если зрителям не понравится то, то они могут переключить и рейтинг "Рустави 2" будет ниже. Однако после скандального случая популярность телеканала быстро растет.

Ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину и обматерил его. Видео распространилось в сети Интернет.

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