Ведущий грузинского телеканала обматерил Путина

Ведущий грузинского телеканала не подбирал слов о президенте РФ Путине.

Ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину и обматерил его.

Видео распространилось в сети Интернет.

"Вовочка, с*ка ты подзаборная, г*вно ты собачье, п*зда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя", - заявил телеведущий.

Ненормативная лексика.

Гендиректор телеканала отметил, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина.

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Многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера.