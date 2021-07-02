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пятница, 02 июля 2021 11:02

Врач-самозванец колол воду вместо вакцины против коронавируса

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Врач-самозванец колол воду вместо вакцины против коронавируса
Мужчине колют вакцину против коронавируса в столице Уганды, Кампале / Getty Images

Полиция Уганды арестовала двух медсестер и разыскивает поддельного врача, который продавал и вводил поддельные вакцины от Covid-19. Несколько сотен человек были "вакцинированы", вероятно, простой водой.

Фальшивый врач убедил несколько компаний оплатить вакцинацию сотрудников. Стоимость одной вакцинации составила $28 - $56. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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"Это была афера. Хотел заработать. Он - преступник. Подозреваем, что давал людям воду, потому что не имеет цвета, запаха и не опасна. Он все еще в бегах и на свободе, но мы ищем. Арестовали двух медсестер, которых он нанял", - сказал доктор Уоррен Наамара из администрации президента Уганды.

Мошенник убедил "вакцинировать" не менее 812 человек, но жертв может быть больше.

В Уганде с населением более 44 млн человек официально заболели около 41 тыс. и умерли 334 человека. В стране сделали 856 тыс. вакцин. Более 4 тыс. угандийцев полностью вакцинированы.

С мая количество коронавирусных больных в Уганде растет из-за появления варианта вируса Delta. Программа иммунизации началась в марте, но в стране слишком мало вакцин, доставленных в рамках программы Covax.

Семь стран ЕС одобрили индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которую используют и в Украине. Туристы, которые получили прививки этим препаратом, будут иметь право путешествовать в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию. Эстония также подтвердила, что признает все вакцины от Covid-19, которые разрешены в Индии.

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02
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