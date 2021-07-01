Семь стран ЕС одобрили для въезда Covid-вакцину, которую использует Украина

Вакцину от коронавируса Covishield одобрили семь стран ЕС. Фото: Reuters

Семь стран Европейского Союза одобрили индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которую также используют и в Украине.

Об этом сообщило издание BBC.

Туристы, которые получили прививки препаратом Covishield, будут иметь право путешествовать в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию. Эстония также подтвердила, что признает все вакцины от Covid-19, которые разрешены в Индии.

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Исландия и Швейцария, которые не входят в ЕС, также признали индийскую вакцину приемлемой для поездок.

Ранее Индия угрожала не признавать вакцины ЕС для путешественников, если блок не сделает то же самое в отношении индийских вакцин.

Все вакцины, которые в настоящее время дают право на поездки в ЕС, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Европейская комиссия оставила на усмотрение отдельных государств-членов решать, позволять ли путешественникам въезд с вакцинами, не одобренные ЕМА.

Covishield - это индийская версия Vaxzevria от AstraZeneca, которая разрешена в ЕС.

Вакцинация от коронавируса в мире набирает обороты. На 30 июня в 180 странах было введено более 3,05 млрд доз вакцин. Этих доз хватает для полной вакцинации 19,6% населения мира.