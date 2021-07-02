Нидерланды открыли границу для привитых украинцев. Признаются в том числе Covishield и CoronaVac

Нидерланды открыли границу для украинцев. Фото: Reuters

Нидерланды с 1 июля разрешили въезд полностью вакцинированным украинцам с туристической целью, в том числе с вакцинами китайского и индийского производства, применяемых в Украине.

"Только получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированые граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом", - написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

Нидерланды будут пускать туристов, которые получили полный курс одной из следующих вакцин: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

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Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.