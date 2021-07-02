Нидерланды открыли границу для привитых украинцев. Признаются в том числе Covishield и CoronaVac

 
Ексклюзивы
1/5
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 2529
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 594
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1683
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 144
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 135
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1188
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 360
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
3 Просмотров: 1683
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 621
Фото
Все фото
12
10
10
17
7
Как военные готовятся к параду на День Независимости - мощные фото
Как военные готовятся к параду на День Независимости - мощные фото
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
В &quot;Борисполе&quot; сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
Как сейчас выглядит техника, которой тушили ЧАЭС - уникальные фото с Чернобыля
Как сейчас выглядит техника, которой тушили ЧАЭС - уникальные фото с Чернобыля
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Видео
Все видео
Четырех "беркутовцев" будут судить за бойню на Майдане
Четырех "беркутовцев" будут судить за бойню на Майдане
Появилось новое видео с российским провокатором на футболе: хамство и рашизм
Появилось новое видео с российским провокатором на футболе: хамство и рашизм
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Депутат горсовета подрался с охранником
Депутат горсовета подрался с охранником
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 864
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2268
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 783
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 234
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 01:34

Нидерланды открыли границу для привитых украинцев. Признаются в том числе Covishield и CoronaVac

  Комментировать
Нидерланды открыли границу для привитых украинцев. Признаются в том числе Covishield и CoronaVac
Нидерланды открыли границу для украинцев. Фото: Reuters

Нидерланды с 1 июля разрешили въезд полностью вакцинированным украинцам с туристической целью, в том числе с вакцинами китайского и индийского производства, применяемых в Украине.

"Только получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированые граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом", - написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

Нидерланды будут пускать туристов, которые получили полный курс одной из следующих вакцин: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семь стран ЕС одобрили для въезда Covid-вакцину, которую использует Украина

Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нидерланды открыли границу для привитых украинцев. Признаются в том числе Covishield и CoronaVac». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 16011
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 14499
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 9180
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 7380
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 4680
Общество
На параде ко Дню независимости курсантки будут маршировать на каблуках. Решение раскритиковали в соцсетях
На параде ко Дню независимости курсантки будут маршировать на каблуках. Решение раскритиковали в соцсетях Просмотров: 45
2 июля в церкви поминают святого родом из Украины - епископа Шанхая и Сан-Франциско
2 июля в церкви поминают святого родом из Украины - епископа Шанхая и Сан-Франциско Просмотров: 54
Украина до конца июля получит еще 9 млн вакцин от Covid-19 - Минздрав
Украина до конца июля получит еще 9 млн вакцин от Covid-19 - Минздрав Просмотров: 27
Кто празднует День Ангела 2 июля
Кто празднует День Ангела 2 июля Просмотров: 45
Посольство США отреагировало на Нью-Йорк в Украине
Посольство США отреагировало на Нью-Йорк в Украине Просмотров: 99
Больше всего комментируют
5
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
5
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
4
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
3
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
2
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
Голосов: 56600
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть