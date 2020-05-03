Врачей, которые борются с коронавирусом, осыпали лепестками роз

В индийской столице Дели вертолеты Военно-воздушных сил Индии осыпали лепестками роз медиков, которые борются с COVID-19 в 12 больницах мегаполиса. Над городом пролетели также три самолета Lockheed C-130 и три тройки истребителей Су-30МКИ, МиГ-29 и Jaguar.

Автор: Twitter/Sambit Patra

К акции присоединится и военно-морской флот: на пяти кораблях вечером вспыхнет иллюминация, служащие запустят сигнальные ракеты и сирены. Также, по судах вывесят плакаты со словами благодарности медикам и полицейским, пишет Obozrevatel.

В мероприятии еще примут участие подразделения береговой охраны Индии.

Видео мероприятий показали в Twitter.

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По состоянию на утро 3 мая в Индии зафиксировано 39 980 случаев заражения коронавируса, из них 1323 смертельных. 10819 больных уже выздоровели.

В Украине заразились 2325 медицинских работников.