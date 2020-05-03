Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков

Коронавирус в Украине: прирост больных за 2 мая

За сутки коронавируса заболело 11913 человек. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников.

"За прошедшие сутки заболели 502 человека. Из них 58 детей и 75 медицинских работников. Были госпитализированы 113 человек. Зафиксировано 9 летальных случаев. При этом 49 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболело 11913 человек. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников. При этом выздоровели 1547 человек, летальных исходов 288 ", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге.

За минувшие сутки совершили 5424 исследований методом ПЦР.

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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области - 80, Черновицкой - 73, и Тернопольской - 45", - сообщил министр.

За минувшие сутки в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.