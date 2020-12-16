Впервые за 12 лет: Сенат США утвердил посла в Беларуси

В Беларуси с 2008 года не было американского посла. Фото: twitter.com/StateDept

Сенат Конгресса США единогласным решением утвердил кандидатуру Джули Фишер на пост нового американского посла в Беларуси. Впервые за 12 лет американское диппредставительство в Минске будет иметь главу.

Об этом объявил сенатор Пэт Робертс, сообщает TUT.BY.

Кандидатуру Фишер еще в начале мая внес президент США Дональд Трамп. На тот момент она была заместительницей помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС. Ранее Фишер также была советницей в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве. В августе ее кандидатуру одобрили в комитете Сената по иностранным делам и представили сенаторам к голосованию в сентябре.

В Беларуси с 2008 года не было американского посла. Последним была Карен Стюарт. Сейчас посольство в Минске возглавляет Дженифер Мур - временная поверенная в делах Америки.

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Послы Европейского Союза утвердили введение 3-го пакета санкций против Беларуси. Ограничения еще должны одобрить министры ЕС.