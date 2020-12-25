Впервые в истории в космос отправят спутник из дерева

 
Ексклюзивы
1/5
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Просмотров: 3627
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 315
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 432
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17757
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 855
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2592
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2205
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Фото
Все фото
6
7
7
3
4
В центре города прогремел мощный взрыв: фото
В центре города прогремел мощный взрыв: фото
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Украинка рассказала, как открыла компанию по медицинскому туризму
Украинка рассказала, как открыла компанию по медицинскому туризму
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
В Египте возобновили древний храм богини Исиды
В Египте возобновили древний храм богини Исиды
Видео
Все видео
"Убийца во всем признался" - Навальный позвонил участнику своего отравления
"Убийца во всем признался" - Навальный позвонил участнику своего отравления
На Гавайях произошло извержение вулкана
На Гавайях произошло извержение вулкана
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 297
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17757
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 297
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1323
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1962
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 81
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
пятница, 25 декабря 2020 20:57

Впервые в истории в космос отправят спутник из дерева

  Комментировать
Впервые в истории в космос отправят спутник из дерева
Когда деревянный спутник сходит с орбиты, он полностью сгорает, не выбрасывая вредные вещества в атмосферу либо не осыпая землю обломками. Фото: asia.nikkei

В Японии собираются запустить в космос спутник из дерева.

Разработкой идеи займется местная лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry совместно с Киотским университетом. Об этом сообщает информагентство Nikkei.

Разработчики заявили, что дерево не блокирует электромагнитные волны или магнитное поле Земли. Поэтому внутри деревянного спутника могут быть размещены антенны, механизмы ориентации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX показала видео, чтобы доказать успешность запуска нового корабля

"Кроме того, когда деревянный спутник сходит с орбиты и падает обратно на Землю, он полностью сгорает, а не выбрасывая вредные вещества в атмосферу либо не осыпая землю обломками", - говорится в сообщении.

Запуск спутника с корпусом из древесины планируется в 2024 году.

В Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя Chang Zheng 8 - CZ-8/Long March 8, который организовало Национальное космическое управление КНР. Устройство вывел на орбиту Земли 4 космических аппарата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впервые в истории в космос отправят спутник из дерева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Папа короновал Карла Великого титулом императора

Горбачев ушел с поста президента СССР

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 43049
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
8
 2 Просмотров: 13581
Органы Андрея Панаса пересадили четырем людям
Органы Андрея Панаса пересадили четырем людям Просмотров: 12069
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
5
 Просмотров: 11800
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
6
 1 Просмотров: 10926
Мир
Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
Пашинян заявил о готовности уйти в отставку Просмотров: 81
В Армении проходят акции протеста против Пашиняна
В Армении проходят акции протеста против Пашиняна Просмотров: 63
В центре города прогремел мощный взрыв: фото
В центре города прогремел мощный взрыв: фото
6
 Просмотров: 1062
В Египте произошел взрыв газопровода
В Египте произошел взрыв газопровода Просмотров: 162
Умер посол Беларуси в США
Умер посол Беларуси в США Просмотров: 540
Больше всего комментируют
3
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
2
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
2
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
1
За ложь в декларации будут наказывать - Зеленский подписал закон
1
В Кривом Роге сделают бесплатный проезд в общественном транспорте
Голосов: 191
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть