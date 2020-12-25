Впервые в истории в космос отправят спутник из дерева

Когда деревянный спутник сходит с орбиты, он полностью сгорает, не выбрасывая вредные вещества в атмосферу либо не осыпая землю обломками. Фото: asia.nikkei

В Японии собираются запустить в космос спутник из дерева.

Разработкой идеи займется местная лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry совместно с Киотским университетом. Об этом сообщает информагентство Nikkei.

Разработчики заявили, что дерево не блокирует электромагнитные волны или магнитное поле Земли. Поэтому внутри деревянного спутника могут быть размещены антенны, механизмы ориентации.

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"Кроме того, когда деревянный спутник сходит с орбиты и падает обратно на Землю, он полностью сгорает, а не выбрасывая вредные вещества в атмосферу либо не осыпая землю обломками", - говорится в сообщении.

Запуск спутника с корпусом из древесины планируется в 2024 году.

В Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя Chang Zheng 8 - CZ-8/Long March 8, который организовало Национальное космическое управление КНР. Устройство вывел на орбиту Земли 4 космических аппарата.