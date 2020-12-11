Впервые в истории Нобелевская премия прошла в виртуальном режиме

Прошло награждение Нобелевскими премиями. Фото: onznews.wdcb

Церемония вручения наград Нобелевская премия в этом года прошла онлайн через пандемию коронавируса.

Об этом сообщили в ТСН.

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Все поздравления для лауреатов записывались заранее. Медали и награды доставлялись в их дома.

Вручение наград снимали на видео и с этого смонтировали презентацию, которая заменила традиционное мероприятие награждения.

Нобелевский банкет отменили впервые со времен Второй мировой войны, и всех лауреатов уже пригласили на празднование в следующем году.

Самую престижную в мире премию - Нобелевскую впервые вручили в Стокгольме 10 декабря 1901-го. Премия учреждена согласно завещанию шведского предпринимателя, изобретателя и филантропа Альфреда Бернарда Нобеля.