Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук

Потребовалось много лет, чтобы найти подходящих доноров. Фото: pixabay.com

Во французском Лионе провели первую в мире успешную операцию по пересадке мужчине из Исландии сразу обеих рук. Пока врачи не гарантируют, что конечности будут функциональны на 100%.

Уже 9 дней 48-летний Феликс Гретарссон, потерявший конечности более 20 лет назад, чувствует себя хорошо, пишет The Guardian.

"Если пациент сможет активно сгибать руки в локтях, это уже изменит его жизнь", - отметил Арам Газарян, старший хирург команды, которая прооперировала мужчину.

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В 1998 году Гретарссон работал электриком и получил удар в 11 тыс. вольт, пока чинил линию высокого напряжения. Руки мужчины сгорели по плечи, а сам он 3 месяца пролежал в коме, перенеся не одну операцию. В частности ему пересадили печень.

На медицинской конференции в Рейкьявике мужчина познакомился с пионером в области трансплантации Жаном-Мишелем Дюбенаром, где узнал о возможности вернуть себе руки. Понадобилось много лет, чтобы найти подходящих доноров.

В операции участвовали 2 команды хирургов по 25 человек каждая. Как отмечают врачи, перспективы правой руки стать функциональной значительно выше, чем левой, для которой пришлось полностью перекраивать плечевой сустав. Впереди исландца ждут годы восстановительной терапии.

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В Украине впервые провели трансплантацию почки 3-летней девочке от донора, который умер. Операцию провели врачи Института хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова.