Впервые пересадили почку ребенку от умершего донора

В Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетней девочке от донора, который умер.

Операцию провели врачи Института хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова. Об этом сообщила основатель всеукраинской платформы донорства IDonor Ирина Заславец на своей странице в Facebook.

Донором стал 38-летний мужчина, который скончался после черепно-мозговой травмы. Его родственники дали согласие на то, чтобы он стал донором для четырех человек.

В маленькой пациентки диагностировали почечную недостаточность.

"Ночью фантастический Владислав Закордонец с командой удалили пораженные инфекцией почки, катетер и установили девочке донорскую почку. Она работает. Мама, говорят врачи," в шоке ". Женщина до сих пор не верит, что это произошло на самом деле. И ее можно понять", - отметила Заславец.

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Сообщается, что вторую почку получил 50-летний пациент, 59-летний мужчина - печень, 34-летнему пациенту, который недавно стал отцом, пересадили сердце.

"К сожалению, без боли потери в трансплантации никак ... Светлая память донору ... Глубокое соболезнование семье .... Спасибо за ваше самое в жизни решение, которое подарило надежду другим", - добавила Заславец.

В Черкасском областном онкодиспансере впервые провели трансплантацию почки от родственного донора. Пересадка органа состоялась в рамках пилотного проекту за счет государства. Заведение стало первым в Украине, где пересаживают и костный мозг, и органы.