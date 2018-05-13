Возле парламента устроили протесты против обысков в ночных клубах

Фото: "Политека"

Ночью 12 мая около тысячи жителей Тбилиси пришли на митинг под парламент Грузии. Их перед этим эвакуировали из ночных клубов города.

Полиция грузинской столицы проводила обыски в ночных заведениях. Искали подозреваемых в продаже наркотиков, сообщает "Настоящее время".

Задержали 8 лиц, по словам полицейских тесно связанных с руководством клубов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России арестовали 260 участников митингов против нечестных выборов

Во время стихийного митинга задержали 20 человек. Среди них был лидер движения за декриминализацию наркотиков, кандидат в президенты от партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Позже участников митинга отпустили.

Митингующие требовали освободить организаторов антинаркотических рейдов. Пообещали проводить в столице перманентные митинги.

Утром в воскресенье полиция снесла палатки протестующих.

В наиболее восточных российских городах началась акция "Он нам не царь". Ее организовал оппозиционный лидер Алексей Навальный. О начале митингов сообщали первыми, в частности, Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Полиция задержала около 300 человек в разных городах.