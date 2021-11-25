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Вора антиквариата с 40-летним стажем приговорили к одному дню тюрьмы

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Вора антиквариата с 40-летним стажем приговорили к одному дню тюрьмы
Срок давности по многим кражам уже истек. Фото: pixabay.com

В США мужчина, похитивший из музеев десятки старинных экспонатов, получил всего один день заключения.

В прошлом году 78-летнего Томаса Гэвина задержали при попытке продать винтовку, которую он похитил еще в 1971-м, пишет ВВС.

"Винтовка Кристиана Ортера стоимостью более $175 тыс. - одна из двух, которые сохранились с оригинальным кремневых механизмом. На ней указано имя производителя, место и дата изготовления", - говорится в сообщении.

Гэвин признался ФБР в краже этой и других раритетных винтовок XVIII и XIX вв. из музеев по всему штату Пенсильвания. Выйти на преступника удалось благодаря антиквару.

Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что срок давности по многим кражам уже истек. Адвокат охарактеризовал Гэвина как коллекционера старины, для которого прибыль не была мотивацией.

Кроме дня в тюрьме, Гэвина приговорили к трем годам пребывания под наблюдением, включая год домашнего ареста. Он также должен уплатить штраф в размере $25 тыс. и возместить пострадавшим более $23 тыс. ущерба.

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В штате Огайо раскрыли ограбление банка в Кливленде 52-летней давности. Тогда кассир банка украл $215 тыс. и сбежал в другой город. При жизни вора так и не поймали. Грабителя разоблачили через полстолетия с помощью некролога в газете.

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