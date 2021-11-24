Мужчина вышел на свободу после 43 лет незаконного заключения

Мужчина вышел на свободу 22 ноября. Фото: pixabay.com

В США суд штата Миссури оправдал 62-летнего Кевина Стрикленда, который провел за решеткой 43 года за преступление, которое не совершал.

Его приговорили за тройное убийство к 50 годам заключения без права на досрочное освобождение, пишет CNN.

"Сейчас все обвинения против Стрикленда сняли. Его случай стал самым продолжительным незаконным заключением в истории штата Миссури, а также одним из самых продолжительных в стране", - говорится в сообщении.

Мужчина вышел на свободу 22 ноября. Он заявил, что до сих пор не верит в происходящее. Стрикленд узнал о своем освобождении из репортажа в новостях, которыми прервали мыльную оперу, что он смотрел в тюрьме.

25 апреля 1978 года в Канзасе стреляли в четырех человек, трое из которых погибли. Выжить удалось Синтии Дуглас, которая заявила, что Стрикленд находился на месте тройного убийства. Она опознала его лишь на следующий день. Заявила, что у нападавшего были похожие волосы.

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В США в штате Мичиган из тюрьмы освободили 63-летнего Уолтера Форбса, которого приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Он находился за решеткой более 37 лет.